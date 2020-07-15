Polat ziyaret etti

Valilik binasında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ziya Polat, kurum çalışanları ile sohbet ettikten sonra İl Müdürü Rasim Parlak’tan kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.
15 Temmuz 2020 Çarşamba 00:15
YOZGAT Valisi Ziya Polat, kurum gezilerini Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile devam etti.
Valilik binasında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nü ziyaret eden Vali Ziya Polat, kurum çalışanları ile sohbet ettikten sonra İl Müdürü Rasim Parlak’tan kurumun çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi aldı.