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Polat öğrenciler ile spor yaptı

Yozgat Valisi Ziya Polat, spor yapan öğrenciler ile bir araya gelerek onlarla basketbol oynadı. Yozgat Valisi Ziya Polat, Osmanpaşa İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 00:15
Polat öğrenciler ile spor yaptı

 Okul Spor Salon’unda basketbol oynayan öğrenciler ile buluşan Vali Polat, genç öğrenciler ile bir süre sohbet etti. Okul basketbol takımının çalışmalarını yerinde izleyen Vali Polat, öğrencilerin antrenmanına eşlik ederek, bir spor dalıyla uğraştıkları için öğrencileri tebrik edip başarılar diledi. Sporu yaygınlaştırmak için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Vali Polat, bütün Çocukların en az bir spor dalı ile uğraşması gerektiğini, en az bir tane de müzik ağlatı çalmasının çocuğun gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. Geleceğimiz olan çocukların her zaman yanında olduğuna dikkat çeken Vali Polat, çocuklar ile birlikte spor yapmaktan çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi. 

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