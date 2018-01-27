Play-Off’un ilk derbisi

Play-Off maçlarının ilk haftasını galibiyetle tamamlayarak, puan cetvelinin ilk iki sırasında yer alan takımlardan Sorgun Belediyespor ile Şefaatlispor takımları saat 13.00’da Sorgun İlçe Stadında karşılaşacak. Ligdeki iki karşılaşma ise yarın Yozgat’ta oynanacak. Saat 12.00’de Yozgat Çamlıkspor ile Yemenoğlu Bozokspor Bozok Stadı Dış sahasında, saat 13.00’da ise Yozgat İl Özel İdarespor ile Sarıkaya Belediyespor takımları Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelecek.