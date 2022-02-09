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Play-Off’u 4 takım garantiledi

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin bitimine 2 hafta kala 4 takım Play-Off oynamayı garantilerken 7 takım ise Play-Off’lara kalabilmek için mücadele ediyor.

09 Şubat 2022 Çarşamba 00:07
Play-Off’u 4 takım garantiledi

3 grupta oynanan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin C Grubunda ilk üç sırayı alan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Divanlı Gençlerbirliği ile Çamlıkspor, B Grubunda ise lider Sarıkaya Belediyespor Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme PlayOff müsabakalarını oynamayı garantiledi. A Grubunda lider Yozgat SHÇEKspor, Bişekspor, Aydıncık Gençlikspor ile Yozgat İl Özal İdarespor, B Grubunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Kale Gençlikspor ve Boğazlıyan Şekerspor takımları ise Play-Off gurubuna kalabilmek için mücadele ediyor.

Son Güncelleme: 08.02.2022 19:12
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