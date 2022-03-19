PLAY-OFF’TA ERKEN FiNAL

Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde de aynı grupta yer alan Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat Belediyesi Bozokspor bugün karşı karşıya gelecek. Erken final olarak görülen müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan taraf liderlik için önemli bir avantaj yakalayacak. Divanlı Gençlerbirliği ile Yozgat Belediyesi Bozokspor bu sezon iki defa karşı karşıya geldiler. İki müsabakadan da galibiyet ile ayrılan taraf Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu. Ligde yoluna namağlup olarak devam eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, güçlü rakibini mağlup ederek hedefine emin adımlarla ilerlemek isterken, ligde sadece Yozgat Belediyesi Bozokspor mağlubiyeti olan Divanlı Gençlerbirliği ise güçlü rakibini yenerek zirve yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyor. Divanlı Gençlerbirliği Kulüp Başkanı Lütvi Kara, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya gelecekleri Yozgat Belediyesi Bozokspor karşısında hedeflerinin mutlak galibiyet olduğunu söyledi. Ligin normal sezonunda aynı grupta yer aldıkları rakipleri ile daha önce iki defa karşı karşıya geldiklerini hatırlatan Kara, ‘’Oynadığımız iki müsabakada da oyuncularım çok iyi mücadele etti. Ancak basit hatalar sonucunda sahadan mağlubiyet ile ayrılan taraf biz olduk. Artık bugün oynayacağımız müsabakada işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. İyi futbol oynayıp, istediğimiz sonucu alarak zirve yolunda ve Bölgesel Amatör Ligi yolunda önemli bir avantaj yakalamak istiyoruz’’ dedi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay ise bugün Play-Off’ta ligin favori ekiplerinden biri olan Divanlı Gençlerbirliği ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını belirtti. Güçlü rakipleri karşısında sahadan galibiyet ile ayrılarak yolumuza namağlup devam etmeyi amaçladıklarının altını çizen Özbay, ‘’Ligde şimdiye kadar çıktığımız bütün müsabakaları kazanmasını bildik. Bugün de Divanlı Gençlerbirliği takımını yenerek yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Daha önce iki defa karşılaştığımız rakibimizi iki müsabakada da yenmeyi başarmıştık. Bugün de yeneceğimize inanıyorum. Rakibimizi iyi tanıyoruz ve nerede ne yapacaklarını iyi biliyoruz. Gerekli önlemlerimizi aldık ve sahadan üç puan ile ayrılan tarafın bizim olacağına inancımız tam’’ diye konuştu.