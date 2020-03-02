Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
105994
ALTIN
321.844
DOLAR
6.2384
STERLİN
8.0091
EURO
6.8405
Flaş Haber
ŞEHİDİMİZ VAR
Kapat

Play-Off’ta ara açılıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Play-Off grubunda ilk üç sırayı alan takımlar arayı açmaya başladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:29
Play-Off’ta ara açılıyor

 Lider Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 6-1 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 4-1 mağlup ederek puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor ise Akdağmadenispor deplasmanında rakibinin sahaya çıkmamasından dolayı müsabakayı hükmen 3-0 kazandı. Akdağmadenispor’un İdlip’te yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in cenaze töreni nedeniyle sahaya çıkmadığı öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Play-Off’ta Ara Açılıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YOZGATSPOR TEKER TEKER
YOZGATSPOR TEKER TEKER
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
Voleybolcular kayıplarda
Voleybolcular kayıplarda
Sorgun’a farklı tarife
Sorgun’a farklı tarife
Engelliler tutulmuyor
Engelliler tutulmuyor
Amatörde heyecan başladı
Amatörde heyecan başladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim