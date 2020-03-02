Play-Off’ta ara açılıyor

Lider Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Boğazlıyan Şekerspor’u 6-1 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Divanlı Gençlerbirliği ise deplasmanda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’u 4-1 mağlup ederek puan cetvelinde ikinci sıraya yükseldi. Şampiyonluk mücadelesi veren Tuzkayaspor ise Akdağmadenispor deplasmanında rakibinin sahaya çıkmamasından dolayı müsabakayı hükmen 3-0 kazandı. Akdağmadenispor’un İdlip’te yapılan hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir’in cenaze töreni nedeniyle sahaya çıkmadığı öğrenildi.