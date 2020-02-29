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Play-Off’lara devam

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off grubunda heyecan yarın oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Ligde lider Çayıralan Esnafspor en yakın takipçisi Boğazlıyan Şekerspor ile Çayıralan ilçe stadında saat 13.0’da karşı karşıya gelirken, grupta üçüncü sırada bulunan Divanlı Gençlerbirliği takımı ise Yerköy ilçe stadında Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile karşı karşıya gelecek. Haftanın diğer müsabakasında ise Akdağmadeni ilçe stadında Akdağmadenispor ile Tuzkayaspor üç puan mücadelesi verecek.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:33
Play-Off’lara devam
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Anahtar Kelimeler:
Play-Off’lara Devam
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