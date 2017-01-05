Play-Off’lar 29 Ocak’ta

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç başkanlığında yapılan fikstür toplantısı ile Play-Off’ların başlama tarihi ve fikstür belirlendi. Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’inde kendi gruplarında ilk üç sırayı paylaşan Sorgun Belediyespor, Yemenoğlu Yozgatspor, İl Özel İdarespor, Yerköyspor, Yerköy Köseli Bağlarbaşıspor ve Sorgun Gençlikspor takımlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, güzel bir sezon geçirdiklerini. Yorucu ve zorlu bir maratonun ardından Play-Off grubunu oluşturan 6 takımın belirlendiğini söyledi.



Bu takımların geçen sürede başarılı puanlarıyla ilk 3’e girip Play Off’u garantileyen takımlar olduğuna vurgu yapan Karakoç, ‘’Bu takımlarımız, Sorgun Belediyespor, Yemenoğlu Yozgatspor, İl Özel İdarespor, Yerköyspor, Yerköy Köseli Bağlarbaşıspor ve Sogun Gençlikspor olarak 6 takımımızla Yozgat grubu Play-Off şampiyonasını belirlemek üzere başlatıyoruz. Geçmişte bazı sıkıntılar yaşadık özellikle sahalar konusunda sahası açılmayan bazı kulüplerden dolayı. Bu konuda sahalar konusunda birinci yetkili Gençlikspor İl ve İlçe Müdürlükleridir. İkincisi ise ev sahibi takımlardır. Yani sahaların açılmasındaki yetkiler tamamen kulüplerimizdir. Geçen dönemde 3 maçımız ertelendi bundan dolayı da baya sıkıntılar yaşadık. Bazıları bizi düşürmek istiyorlar gibi ithamlarda bulundular.



Bu tür şeyler çok yanlış şeyler. Burada ki statü diyor ki; “Maç o hafta içerisinde oynanmalıdır” bizde onu oynatmak için gerek Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüyle gerek ilçelerde ilçe müdürüyle her konuda görüştük. Ama bazen alet edevat yetmediğinden, personel sıkıntısından dolayı sahalar açılamadı. Bazı maçları geç oynatmak zorunda kaldık. Bundan dolayı da SHÇEK Spor 12 günde 4 maç yaparak bir rekor kırdı. Şöyle ki bu yoğunluk SHÇEK spor kulübümüze denk geldi. Buda bazı maçların üst üste gelmesinden dolayı bizlerde oynattık. Hamdolsun başarılı bir şekilde sezonu tamamladık. Takımları başında hocalarının olmasını istiyoruz.



Çünkü hoca ofsayttı biliyor, faulü biliyor, penaltıyı biliyor, futbol kuralları içerisinde yapılması gerekenleri biliyor. Hoca olamayınca başka biri olunca bu kuralları bilmeyince takımın lehine yedek kulübesinden bir saldırı olduğu zaman futbolcular tamamen o yöne odaklanıyor, sıkıntılar oluşuyor. Biz takımların başında hoca bulunmasını bundan dolayı istiyoruz. Fakat Yozgat’ta gerçekten yeterli hoca sayımız yok. Şuan ki 6 takımında hepsinin hocası var o yüzden karşılaşmalar oynanırken hocalar takımının başında olsun istiyoruz. Maçlar başladığında 2 maç üst üste sahaya çıkmayan takım Play-Off mücadelesinden elenerek diskalifiye edilecek. Ayrıca 700 lira da para cezasına çarptırılacak’’ dedi.





Maçların Bölgesel Amatör Lig’den bir hafta önce bitmesi gerektiğine dikkat çeken Karakoç, ‘’5 Şubat’ta başlatırsak Bal ile beraber bitiyor, dolayısıyla da 16 Nisan da final maçının oynanması gerekiyor. O yüzden 29 Ocak’ta karşılaşmaların başlaması gerekiyor’’ diye konuştu.

Konuşmanın ardından karşılaşmaların 29 Ocak Pazar günü saat 13:00’da başlamasına, her hangi olağan üstü bir durum olduğunda maçların Çarşamba günü onanmasına karar verilerek kura çekimine geçildi.





Kura çekimi sonrası;