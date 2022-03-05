Play-Off’a devam

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabakalar sonrasında şampiyonluk ipini göğüsleyen takım, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grupta mücadele eden Yozgatspor, Sorgun Belediyespor ve Çayıralan Esnafspor takımlarından biriyle Play-Out müsabakası oynamaya hak kazanacak. Tarafsız sahalarda oynanacak olan müsabakalarda Yozgat takımlarının kendi aralarındaki müsabakaları Yozgat’ta, Sarıkaya Belediyespor ise tüm müsabakalarını Sorgun İlçe Stadında oynayacak. Bugün saat 13.00’da Sorgun İlçe Stadında Yozgat SHÇEKspor ile Sarıkaya Belediyespor, aynı saatte Yozgat Bozok Stadı dış sahasında ise Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Kale Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek.