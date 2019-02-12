PLAY-OFF’A 4 BiLET

Daha önce Sorgun Belediyespor ile Sorgun Gençlikspor iki hafta öncesinden Play-Off’lara çıkmayı garantilemişti. Bu hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında İl Özel İdarespor ile Sarıkaya Belediyespor Play-Off’a çıkmayı garantileyen takımlar oldu. 2-3 Şubat tarihinde başlayacak olan Play-Off müsabakaları için fikstür çekimi ligin son hafta müsabakaları oynandıktan sonra yapılacağı bildirildi. Ligde şampiyon olan takım Yozgatspor’un Üçüncü Lige çıkması durumunda direk olarak Bölgesel Amatör Lige yükselmeye hak kazanacak, Yozgatspor’un bir üst lige yükselememesi durumunda ise şampiyon takım Yozgatspor ile baraj müsabakasına çıkacak.

DÜŞEN TAKIMLAR BU HAFTA BELLİ OLACAK

Bu hafta oynanacak olan müsabakalar sonrasında tamamlanacak olan Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nde A Grubunda Yemenoğlu Bozokspor ligden ihraç edildiği için ligden düşen ilk takım olurken, B gurubunda ise 6 puanlı iki takım Çayıralan Esnafspor ile Boğazlıyan Sağlıkspor ligin son haftasında kümede kalabilmek adına mücadele edecek. Martın ilk haftasında

