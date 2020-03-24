PLAY-OFF'U BEKLiYORLAR

Korona virüsü tehdini nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Türkiye'deki tüm liglerin geçiçi olarak ertelendiğini duyurmasının ardından evlerine geçen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncuları, Play-Off müsabakalarının başlama tarihinin belli olmasını evlerinde bekliyorlar. Ligi ikinci sırada tamamlayaraka Play-Off'lara yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Play-Off grupunda da hedefini ilk 6 olarak belirledi. Tüm dünyayı saran korona virüsü nedeniyle ligler ertelenirken, Play-Off'lara yükselme başarıs elde eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı liglerin tekrar başlama tarihini bekliyor. Liglerin başlama tarihinin belli olmasının ardından tekrar toplanacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Play-Off hazırlıklarına başlayacak. Çokgüçlü takımların yer alacağı Play-Off müsabakalarında hedefini ilk 6'ya girmek olarak belirleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ellerinden geldiği kadar üst sıraları zorlamak istiyor. Bolu Belediyespor, Maltepespor, Mudanya Belediyespor, Ankara Büyük Beşir Belediyesi Egospor, Adasokağıspor, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü, Artvin 7 Martspor ve Ordu Gençlerbirliği takımlarının mücadele edeceği Play-Off grubunun başla tarihini bekleyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hazırlıklarını iyi yapıp gruppta isteğini almak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antenörü Enis Atmaca, ligin normal sezonunun geride kaldığını ve ligde sadece iki maç kaybederek ikinci sırada Play-Off'lara yükselme başarısını gösterdiklerini söyledi. Ligdeki bubaşarılarını Play-Off grubunda da devam ettirmek amacında olduklarını dile getiren Atmaca, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virisü nedeniyle Türkiye'de bütün spor branşlarındaki müsabakaların ertelendiğini hatırlatarak, kendilerinin de bu nedenle Play-Off hazırlıklarını durdurduklarını ifade etti. Takımına izin verdiğini ve oyuncularına evden çıkmama uyarısında da bulunduğunu dile getiren Atmaca, ''Sporcularımızın sağlığı herşeyden çok daha önemli. Bu nedenle sporcularıma izin verirdek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı uyarıları dikkate alarak spodcularıma evden dışarı zorunlu olmadıkça çıkmamalarını da söyledim. Şimdi evde Play-Off müsabakalarının başlama tarihlerinin belli olmasını bekliyoruz. Play-Off müsabakalarını başlama tanihinin belli olmasının ardından takımı yleniden toplayacağız ve çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hem maddi hem de oyuncu olarak çok güçlü takımların yer aldığı Play-Off grubunda hedefimizi ilk altıya girmek olarak belirledik. Bu hedef için de çok çalışacağız ve rakiplerimizi yenerek hedefimize ulaşacağız. Ben ülkemizin bu korona viris belasından en kısa sürede kurtulacağını ve halkımızın normal yaşantısına döneceğine inanıyorum. Yeterki yetkililerin söylediği önlemlere uyalım'' dedi.