Play-Off takımları net gibi

A Grubunda ise bir takım dışında Play-Off oynayacak ikinci takımda netlik kazandı. A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor, Çamlıkspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen yenerken, Akdağmadenispor ise Çekerek Belediyespor’u 3-0 hükmen yendi. Çekerek oynanan müsabakada Çekerek Belediyespor oyuncuları sakatlanıp oyundan çıkıncı ev sahibi takım 7 kişinin altına düştü. Müsabaka hakemi maçı bitirmesi ile birlikte konuk ekip hükmen kazandı. Çiğdemlispor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor arasında oynanan müsabaka ise çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. B Grubunda Tuzkayaspor konuk ettiği Şefaatlispor’u 2-1 mağlup ederken, Boğazlıyan Şekerspor Sarıkaya Belediyespor’u, Yerköyspor ise Sorgun Gençlikspor’u 3-0 hükmen mağlup etti.