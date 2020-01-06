Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
113684
ALTIN
302.421
DOLAR
5.9700
STERLİN
7.8133
EURO
6.6697

Play-Off takımları net gibi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda 13’üncü haftası Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, B Grubunda Play-Off oynayacak takımlar belli oldu.

Play-Off takımları net gibi

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonunda 13’üncü haftası Cumartesi ve Pazar günü oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, B Grubunda Play-Off oynayacak takımlar belli oldu.

06 Ocak 2020 Pazartesi 07:12
Play-Off takımları net gibi

A Grubunda ise bir takım dışında Play-Off oynayacak ikinci takımda netlik kazandı. A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor, Çamlıkspor’un sahaya çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen yenerken, Akdağmadenispor ise Çekerek Belediyespor’u 3-0 hükmen yendi. Çekerek oynanan müsabakada Çekerek Belediyespor oyuncuları sakatlanıp oyundan çıkıncı ev sahibi takım 7 kişinin altına düştü. Müsabaka hakemi maçı bitirmesi ile birlikte konuk ekip hükmen kazandı. Çiğdemlispor ile Yerköy Bağlarbaşı Köselispor arasında oynanan müsabaka ise çıkan saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. B Grubunda Tuzkayaspor konuk ettiği Şefaatlispor’u 2-1 mağlup ederken, Boğazlıyan Şekerspor Sarıkaya Belediyespor’u, Yerköyspor ise Sorgun Gençlikspor’u 3-0 hükmen mağlup etti. 

Anahtar Kelimeler:
Play-Off Takımları Net Gibi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAZIRLIKLARA DEVAM
HAZIRLIKLARA DEVAM
Badminton müsabakaları tamamlandı
Badminton müsabakaları tamamlandı
Tekvandoda Sorgun farkı
Tekvandoda Sorgun farkı
Sorgun’un hedefi play-off
Sorgun’un hedefi play-off
Tekvando kursuna devam
Tekvando kursuna devam
Futbolun şampiyonu Sorgun oldu
Futbolun şampiyonu Sorgun oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim