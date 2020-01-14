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Play-Off takımları belli oldu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda perde hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında kapandı.

Play-Off takımları belli oldu

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunda perde hafta sonu oynanan müsabakalar sonrasında kapandı.

14 Ocak 2020 Salı 03:50
Play-Off takımları belli oldu

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor, deplasmanda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ile oynayacağı müsabakaya çıkmayınca ev sahibi takım müsabakayı hükmen 3-0 kazanarak Play-Off’a yükseldi. En yakın takipçisi Akdağmadenispor Play-Off mücadelesi veren Çiğdemlispor’u 2-1 mağlup ederken, Çamlıkspor ise sahaya çıkmayan Paşaköy Gençlikspor’u hükmen 3-0 mağlup etti. B Grubunda lider Divanlı Gençlerbirliği konuk ettiği Yerköyspor’u 6-2 mağlup ederken, Boğazlıyan Şekerspor ise deplasmanda Şefaatlispor’u 6-0 yendi. Tuzkayaspor ise Sorgun Gençlikspor deplasmanına çıkmayarak müsabakayı hükmen 3-0 kaybetti. Lig mücadelesi bu müsabakalar sonrasında tamamlanırken, Çayıralan Esnafspor, Akdağmadenispor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Divanlı Gençlerbirliği, Tuzkayaspor ve Boğazlıyan Şekerspor Play-Off grubunda Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselme Play-Out oynayabilmek için mücadele edecekler. Öte yandan A Grubunda Paşaköy Gençlikspor B Grubunda ise Sarayspor küme düşe iki takım oldu. 

Son Güncelleme: 13.01.2020 16:51
Anahtar Kelimeler:
Play-Off Takımları Belli Oldu
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