Play-Off start alıyor

Normal sezonu kendi gruplarında ilk iki sırada tamamlayan dört takım Bölgesel Amatör Lige yükselmek için Play-Off grubunda mücadele edecek. Bugün Sorgun ilçe stadında saat 13.00’da Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya gelirken, yarın ise yine Sorgun İlçe Stadında saat 14.00’da Sorgun Gençlikspor ile Sarıkaya Belediyespor karşı karşıya gelecek.