Play-Off İçin 6 aday

7 takımın bulunduğu A Grubunda Play-Off yarışı giderek heyecan yaratırken, 6 takımın Play-Off mücadelesi vermesi gruba ayrı bir renk katıyor. İlk üç takımın Play-Off müsabakalarına katılacağı ligde Grup’ta lider Çayıralan Esnafspor 12 puan ile üçüncü sıradaki takıma 7 puan fark atarak liderliğini sürdürürken, ikinci sıradaki Çekerek Belediyespor ise 10 puan ile en yakın takipçisi ile arasında 5 puan fark bulunuyor. Ligde üçüncü sıradaki Akdağmadenispor, dördüncü sıradaki Çiğdemlispor ve beşinci sıradaki Çamlıkspor 5’en puanda yer alırken averaj ile grupta sıralamadaki yerlerini aldılar. Altıncı sırada bulunan Yerköy Bağlarbaşı Köselispor’un ise 4 puanı bulunuyor ve o da ilk üç için mücadele eden 6’ıncı takım.