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PLAY-OFF HEYECANI

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunun bitimine iki hafta kalan Play-Off mücadelesi veren takımları heyecan sardı.

PLAY-OFF HEYECANI

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz sezonunun bitimine iki hafta kalan Play-Off mücadelesi veren takımları heyecan sardı.

04 Ocak 2020 Cumartesi 04:04
PLAY-OFF HEYECANI

A Grubunda lider Çayıralan Esnafspor Çamlıkspor ile yarın saat 13.00’da Bozok Üniversitesi sahasında karşı karşıya gelirken, en yakın takipçisi Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise Sorgun ilçe stadında saat 14.00’da Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelecek. Yerköy temsilcisi Çiğdemlispor karşısında puan yada puanlar alması durumunda Play-Off’ları ligin bitimine bir hafta kala garantilemiş olacak. Play-Off mücadelesi veren iki takım Çekerek Belediyespor ile Akdağmadenispor ise yarın saat 13.00’da Çekerek ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Çekerek Belediyespor Akdağmadenispor’u yenmesi durumunda Play-Off umutlarını bir sonraki haftaya taşımış olacak, Akdağmadenispor’un puan yada puanlar alması durumunda ise Play-Off’ları çıkmayı garantileyen taraf olacak. B Grubunda ise lider Divanlı Gençlerbirliği Sarayspor’un ligde ihraç edilmesinden dolayı haftayı dinlenerek geçirirken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor bugün saat 14.00’da Bozok Üniversitesi sentetik sahasında Şefaatlispor ile karşı karşıya gelecek. Play-Off mücadelesi veren iki takım Sarıkaya Belediyespor ile Boğazlıyan Şekerspor ise bugün saat 13.00’da Boğazlıyan ilçe stadında karşı karşıya gelecek. Boğazlıyan Şekerspor sahadan galibiyet ile ayrılması durumunda Play-Off’lara kalmayı garantilerken, müsabakadan beraberlik çıkması durumunda Boğazlıyan Şekerspor’un ligin son haftasında oynayacağı Şefaatlispor müsabakasının sonucuna göre Play-Off’lara çıkacak. Sahadan Sarıkaya Belediyespor’un galibiyet ile ayrılması durumunda ise Grupta Play-Off’lara çıkacak üçüncü takım olacak.

Son Güncelleme: 03.01.2020 17:10
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