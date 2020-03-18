Play-Off hazırlıkları iptal

Korona Viris tedbirleri kapsamında devlet tarafından spor salonlarının kapatılması nedeniyle Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı da Play-Off hazırlıklarını iptal etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu oynadıkları Artvin müsabakası sonrasında ligin normal sezonunun tamamlandığını hatırlattı. Ligi ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara yükseldiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Henüz tarihi belli olmayan Play-Off’lar için hazırlıklarımıza ara vermeden başlamayı amaçlıyorduk. Ancak Korona Virüs tehlikesi nedeniyle spor salonlarında çalışmalar iptal edildi. Biz de hazırlıklarımıza Spor Salonları açılana kadar ara verdik’’ dedi.
18 Mart 2020 Çarşamba 03:27