Play-Off hazırlıkları iptal

Korona Viris tedbirleri kapsamında devlet tarafından spor salonlarının kapatılması nedeniyle Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı da Play-Off hazırlıklarını iptal etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu oynadıkları Artvin müsabakası sonrasında ligin normal sezonunun tamamlandığını hatırlattı. Ligi ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara yükseldiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Henüz tarihi belli olmayan Play-Off’lar için hazırlıklarımıza ara vermeden başlamayı amaçlıyorduk. Ancak Korona Virüs tehlikesi nedeniyle spor salonlarında çalışmalar iptal edildi. Biz de hazırlıklarımıza Spor Salonları açılana kadar ara verdik’’ dedi.