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Play-Off hazırlıkları iptal

KADINLAR İkinci Ligi C Grubunu ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara kalma başarısı gösteren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı hazırlıklarını iptal etti.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:27
Play-Off hazırlıkları iptal

 Korona Viris tedbirleri kapsamında devlet tarafından spor salonlarının kapatılması nedeniyle Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı da Play-Off hazırlıklarını iptal etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, hafta sonu oynadıkları Artvin müsabakası sonrasında ligin normal sezonunun tamamlandığını hatırlattı. Ligi ikinci sırada tamamlayarak Play-Off’lara yükseldiklerini dile getiren Atmaca, ‘’Henüz tarihi belli olmayan Play-Off’lar için hazırlıklarımıza ara vermeden başlamayı amaçlıyorduk. Ancak Korona Virüs tehlikesi nedeniyle spor salonlarında çalışmalar iptal edildi. Biz de hazırlıklarımıza Spor Salonları açılana kadar ara verdik’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Play-Off Hazırlıkları Iptal
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