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Play-Off grubunda Ertelenen heyecan Bugün başlıyor

YOZGAT Yusuf Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off müsabakaları bugün oynanacak iki karşılaşma ile start alacak.

Play-Off grubunda Ertelenen heyecan Bugün başlıyor

YOZGAT Yusuf Kenan Yılmaz Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off müsabakaları bugün oynanacak iki karşılaşma ile start alacak.

08 Şubat 2020 Cumartesi 03:27
Play-Off grubunda Ertelenen heyecan Bugün başlıyor

Geçen hafta başlaması kararlaştırılan lig müsabakaları, kötü hava koşulları nedeniyle bir hafta ötelendi. Maçların oynanacağı üç ilçede kar yağışı sonrasında yağan yağmur ile sahalardaki karın eridiği, müsabaka oynanacak bir durumda olduğu belirtildi. Ligde bugün saat 13.00'da Akdağmadeni İlçe Sahasında Akdağmadenispor ile Divanlı Gençlerbirliği, aynı saatte  Çayıralan İlçe Stadında ise Çayıralan Esnafspor ile Tuzkaya karşılaşacak. Yarın saat 13:00'de Boğazlıyan İlçe Sahasında  Boğazlıyan Şekerspor, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor'u konuk edecek.  Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisiyle birlikte bugün iki karşalaşmanın oynanacağı ilçelere giderek, sahaların son durumları hakında bilgi edindi.

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Play-Off Grubunda Ertelenen Heyecan Bugün Başlıyor
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