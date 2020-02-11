Play-Off grubunda birinci haftanın lideri Çayıralan Esnafspor

Boğazlıyan Şekerspor ile lige galibiyet ile başlayan Çayıralan Esnafspor ilk haftadan averaj ile liderlik koltuğunu devralırken, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamak istiyor. A Grubunu lider olarak tamamlayıp Play-Off’lara yükselen Çayıralan Esnafspor Play-Off grubunun ilk haftasında Tuzkayaspor’u konuk etti. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Çayıralan Esnafspor, rakibini 3-0 mağlup ederek Play-Off’lara üç puan ile başlayan taraf oldu. Haftayı lider kapatan Çayıralan Esnafspor sezon sonuna kadar liderlik koltuğunu kimseye bırakmak istemiyor. Sezon sonunda Sorgun Belediyespor ile baraj maçı oynamak isteyen Çayıralan Esnafspor hedefini’de Bölgesel Amatör Ligi olarak belirledi.

ŞAHİNER’DEN

TEBRİK

Öte yandan Çayıralan AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, Play-Off Grubuna galibiyet ile başlayan ilçesinin takımı için sosyal medya hesabından başarı mesajı yayınladı. Şahiner, ‘’Bugün Play-Off maçlarına galibiyet ile başlayan ve bu sezonki amatör küme maçlarında başarılı bir şekilde şampiyon olan ilçemiz takımı Çayıralan Esnafspor’a yolun sonunda başarıya ulaşarak bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lige çıkacaklarını canı gönülden inanıyor başarılar diliyorum’’ dedi.