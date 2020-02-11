Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
118342
ALTIN
303.588
DOLAR
6.0113
STERLİN
7.7601
EURO
6.5618

Play-Off grubunda birinci haftanın lideri Çayıralan Esnafspor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk haftaya galibiyet ile başlayan Çayıralan Esnafspor liderlik koltuğuna averaj ile kuruldu.

Play-Off grubunda birinci haftanın lideri Çayıralan Esnafspor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubunda ilk haftaya galibiyet ile başlayan Çayıralan Esnafspor liderlik koltuğuna averaj ile kuruldu.

11 Şubat 2020 Salı 03:07
Play-Off grubunda birinci haftanın lideri Çayıralan Esnafspor

Boğazlıyan Şekerspor ile lige galibiyet ile başlayan Çayıralan Esnafspor ilk haftadan averaj ile liderlik koltuğunu devralırken, sezon sonuna kadar koltuğu bırakmamak istiyor. A Grubunu lider olarak tamamlayıp Play-Off’lara yükselen Çayıralan Esnafspor Play-Off grubunun ilk haftasında Tuzkayaspor’u konuk etti. Güçlü rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Çayıralan Esnafspor, rakibini 3-0 mağlup ederek Play-Off’lara üç puan ile başlayan taraf oldu. Haftayı lider kapatan Çayıralan Esnafspor sezon sonuna kadar liderlik koltuğunu kimseye bırakmak istemiyor. Sezon sonunda Sorgun Belediyespor ile baraj maçı oynamak isteyen Çayıralan Esnafspor hedefini’de Bölgesel Amatör Ligi olarak belirledi. 
ŞAHİNER’DEN 
TEBRİK
Öte yandan Çayıralan AK Parti İlçe Başkanı Şahin Şahiner, Play-Off Grubuna galibiyet ile başlayan ilçesinin takımı için sosyal medya hesabından başarı mesajı yayınladı. Şahiner, ‘’Bugün Play-Off maçlarına galibiyet ile başlayan ve bu sezonki amatör küme maçlarında başarılı bir şekilde şampiyon olan ilçemiz takımı Çayıralan Esnafspor’a yolun sonunda başarıya ulaşarak bir üst lig olan Bölgesel Amatör Lige çıkacaklarını canı gönülden inanıyor başarılar diliyorum’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Play-Off Grubunda Birinci Haftanın Lideri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediye lige hazırlanıyor
Belediye lige hazırlanıyor
GURURLANDIRDILAR
GURURLANDIRDILAR
Yozgatspor’da patlama
Yozgatspor’da patlama
Yozgatlı 5 güreşçi finallere kaldı
Yozgatlı 5 güreşçi finallere kaldı
Çekerek’te spor tesisi atağı
Çekerek’te spor tesisi atağı
Sorgun, tutunamadı
Sorgun, tutunamadı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim