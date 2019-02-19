Play-Off fikstürü çekildi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan fikstür çekiminde Sarıkaya Belediyespor dışında Play-Off’da mücadele edecek olan diğer takımların temsilcileri katıldı. Dört takımın çift devreli lig usulüne göre oynayacağı Play-Off müsabakasının başlangıç tarihi 2-3 Mart olarak belirlendi. Takım temsilcilerinin çektiği fikstür ile Play-Off müsabakalarının ilk yarısı da şekillendi. Yapılan fikstür çekiminde 2 Mart tarihinde Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya gelirken, 3 Mart tarihinde ise Sorgun Gençlikspor, Sarıkaya Belediyespor karşı karşıya gelecek.