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Play-Off fikstürü çekildi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off müsabakaları 2-3 Mart tarihinde başlaması kararlaştırılırken fikstürü de belirlendi.

Play-Off fikstürü çekildi

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off müsabakaları 2-3 Mart tarihinde başlaması kararlaştırılırken fikstürü de belirlendi.

19 Şubat 2019 Salı 07:00
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Play-Off fikstürü çekildi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında yapılan fikstür çekiminde Sarıkaya Belediyespor dışında Play-Off’da mücadele edecek olan diğer takımların temsilcileri katıldı. Dört takımın çift devreli lig usulüne göre oynayacağı Play-Off müsabakasının başlangıç tarihi 2-3 Mart olarak belirlendi. Takım temsilcilerinin çektiği fikstür ile Play-Off müsabakalarının ilk yarısı da şekillendi. Yapılan fikstür çekiminde 2 Mart tarihinde Sorgun Belediyespor ile İl Özel İdarespor karşı karşıya gelirken, 3 Mart tarihinde ise Sorgun Gençlikspor, Sarıkaya Belediyespor karşı karşıya gelecek. 

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