Play-Off fikstürü belli oldu

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç başkanlığında gerçekleştirilen fikstür çekimine, Play-Off grubunda mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, uzun bir lig maratonunu geride bırakarak Play-Off grubunda mücadele edecek olan takımları belirlediklerini söyledi. Zorlu lig maratonu sonrasında Sefaatlispor, Yemenoğlu Bozokspor, Sarıkaya Belediyespor, Çamlıkspor, İl Özel İdarespor ve Sorgun Belediyespor takımlarının Play-Off grubuna yükseldiğini hatırlatan Karakoç, 21 Ocak tarihinde Play-Off müsabakalarının başlayacağını ifade etti. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda 10 hafta sonra şampiyonun belli olacağını kaydeden Karakaç, ‘’Play-Off grubunu lider tamamlayan takımımız Bölgesel Amatör Lig’e yükselme şansını yakalayacak’’ dedi.

Karakoç’un konuşmasının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yozgat Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda ilk haftasında; Şefaatlispor – Çamlıkspor, Bozokspor – İl Özel İdarespor, Sarıkaya Belediyespor – Sorgun Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.