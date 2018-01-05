Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254

Play-Off fikstürü belli oldu

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu fikstürü Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda düzenlenen tören ile çekildi.

Play-Off fikstürü belli oldu

YOZGAT Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubu fikstürü Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyon’unda düzenlenen tören ile çekildi.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
7 Okunma
Play-Off fikstürü belli oldu

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç başkanlığında gerçekleştirilen fikstür çekimine, Play-Off grubunda mücadele edecek takımların temsilcileri katıldı. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Karakoç, uzun bir lig maratonunu geride bırakarak Play-Off grubunda mücadele edecek olan takımları belirlediklerini söyledi. Zorlu lig maratonu sonrasında Sefaatlispor, Yemenoğlu Bozokspor, Sarıkaya Belediyespor, Çamlıkspor, İl Özel İdarespor ve Sorgun Belediyespor takımlarının Play-Off grubuna yükseldiğini hatırlatan Karakoç, 21 Ocak tarihinde Play-Off müsabakalarının başlayacağını ifade etti. Çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda 10 hafta sonra şampiyonun belli olacağını kaydeden Karakaç, ‘’Play-Off grubunu lider tamamlayan takımımız Bölgesel Amatör Lig’e yükselme şansını yakalayacak’’ dedi.

Karakoç’un konuşmasının ardından fikstür çekimi yapıldı. Yozgat Amatör Küme Futbol Lig’i Play-Off grubunda ilk haftasında; Şefaatlispor – Çamlıkspor, Bozokspor – İl Özel İdarespor, Sarıkaya Belediyespor – Sorgun Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Kadirli maçının tarihi değişti
Kadirli maçının tarihi değişti
Son maçta gol düellosu
Son maçta gol düellosu
Kampın gözdesi oldu
Kampın gözdesi oldu
Voleybol ’da yoğun mesai
Voleybol ’da yoğun mesai
Engelliler hazır
Engelliler hazır
KAMP BİTİYOR
KAMP BİTİYOR

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim