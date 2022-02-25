Play-Off başlıyor

Çift devreli eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yükselme hakkı elde edecekler. A grubunda Yozgat SHÇEKspor, Aydıncık Gençlikspor ve Bişekspor, B Grubunda Sarıkaya Belediyespor, Kale Gençlikspor ve Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Divanlı Gençlerbirliği ve Yozgat Çamlıkspor ilk üç takım arasına girerek Play-Off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Öte yanda üç gurubun en iyi dördüncüsü olarak seçilen Boğazlıyan Şekerspor Play-Off müsabakalarına katılmama kararı aldı. 9 takımın mücadele edeceği Play-Off müsabakaları çift kaç üzerinden elemeli olarak gerçekleştirilecek. İlk müsabakalar yarın oynanırken rövanşlar ise 2 Mart tarihinde oynanacak. Play-Off müsabakalarının birinci turunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor – Yozgat SHÇEKspor, Bişekspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat Çamlıkspor – Sarıkaya Belediyespor, Divanlı Gençlerbirliği – Aydıncık Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek. Aynı takımlar 2 Mart tarihinde ikinci müsabakalarını oynarken rakiplerini eleyen 5 takım bir üst tura yükselme hakkı elde edecek. Öte yandan çekilen kuralarda BAY çeken Kale Gençlikspor ise müsabaka yapmadan bir üst tura yükselme hakkı elde etti.
25 Şubat 2022 Cuma 00:00