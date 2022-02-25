Play-Off başlıyor

Çift devreli eleme usulüne göre oynanacak olan müsabakalarda rakiplerini eleyen takımlar bir üst tura yükselme hakkı elde edecekler. A grubunda Yozgat SHÇEKspor, Aydıncık Gençlikspor ve Bişekspor, B Grubunda Sarıkaya Belediyespor, Kale Gençlikspor ve Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Yozgat Belediyesi Bozokspor, Divanlı Gençlerbirliği ve Yozgat Çamlıkspor ilk üç takım arasına girerek Play-Off müsabakalarına katılma hakkı elde etti. Öte yanda üç gurubun en iyi dördüncüsü olarak seçilen Boğazlıyan Şekerspor Play-Off müsabakalarına katılmama kararı aldı. 9 takımın mücadele edeceği Play-Off müsabakaları çift kaç üzerinden elemeli olarak gerçekleştirilecek. İlk müsabakalar yarın oynanırken rövanşlar ise 2 Mart tarihinde oynanacak. Play-Off müsabakalarının birinci turunda Yerköy Bağlarbaşı Köselispor – Yozgat SHÇEKspor, Bişekspor - Yozgat Belediyesi Bozokspor, Yozgat Çamlıkspor – Sarıkaya Belediyespor, Divanlı Gençlerbirliği – Aydıncık Gençlikspor takımları karşı karşıya gelecek. Aynı takımlar 2 Mart tarihinde ikinci müsabakalarını oynarken rakiplerini eleyen 5 takım bir üst tura yükselme hakkı elde edecek. Öte yandan çekilen kuralarda BAY çeken Kale Gençlikspor ise müsabaka yapmadan bir üst tura yükselme hakkı elde etti.