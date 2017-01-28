Piyango’yu kazanacağız

Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Türkiye Kupası maçlarının ardından gözünü lige çevirdi. Kırmızı siyahlılar yarın kendi sahasında Maliye Piyango karşılaşacak.

Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 13.00’de Ankara Bölgesinden Özgür Benli Hatay Bölgesinden Savaş Yüksek’in yöneteceği maçta Nihat Ertem gözlemci olarak görev yapacak.

Türkiye Kupası’na 2. Turda veda eden kırmızı siyahlılar Maliye Piyango maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yozgat’ta kampa giren kırmızı siyahlı takımda Barış sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Ligin ikinci yarısına Trabzon mağlubiyeti ile giren kırmızı siyahlı takımda hedef mutlak galibiyet. Antrenör Rıfat Şahin, kupa maçlarının geride kaldığını belirterek, Maliye Piyango maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.