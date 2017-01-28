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Piyango’yu kazanacağız

28 Ocak 2017 Cumartesi 06:01
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Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, yarın kendi sahasında oynayacağı Maliye Piyango maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Piyango’yu kazanacağız
Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Türkiye Kupası maçlarının ardından gözünü lige çevirdi. Kırmızı siyahlılar yarın kendi sahasında Maliye Piyango karşılaşacak.
Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 13.00’de Ankara Bölgesinden Özgür Benli Hatay Bölgesinden Savaş Yüksek’in yöneteceği maçta Nihat Ertem gözlemci olarak görev yapacak.
Türkiye Kupası’na 2. Turda veda eden kırmızı siyahlılar Maliye Piyango maçının hazırlıklarına devam ediyor. Yozgat’ta kampa giren kırmızı siyahlı takımda Barış sakatlığı nedeniyle oynayamayacak. Ligin ikinci yarısına Trabzon mağlubiyeti ile giren kırmızı siyahlı takımda hedef mutlak galibiyet. Antrenör Rıfat Şahin,  kupa maçlarının geride kaldığını belirterek, Maliye Piyango maçını kazanarak üst sıralara çıkmak istediklerini söyledi.
Haftayı oldukça yoğun geçirdiklerini dile getiren Şahin, taraftar desteğiyle maçı kazanacaklarına inandıklarını ifade etti.
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