Pilates ile formlarını koruyorlar

Akdağmadeni Spor Salon’unda Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Pilates Antrenörü Fahriye Altan Avcı gözetiminde çalışan bayanlar yaptıkları çalışmalar ile formları koruyorlar. Covit-19 tedbirleri gözetilerek gerçekleşen antrenmanda kadınlar zar hareketleri yapmak için çaba gösteriyorlar. Pilatesin insan vücuduna faydaları ise kemik yoğunluğunu artırır, kilo verilmesine destek olur, sırt kaslarının, karın kaslarını güçlenmesini sağlar, sakatlanmaları önler, vücudun esnekliği artırır, vücut duruşunu iyileştirir, kardiyovasküler kondisyonu iyileştirir.