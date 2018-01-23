Perşembe toplanıyor

Kırmızı siyahlı ekibin teknik direktörü Aydın Yavuz, Kürkçüler Amatörspor ile oynadıkların müsabaka sonrasında takımına 3 günlük izin verdiğini söyledi. Perşembe günü toplanacaklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Haftayı maç yapmadan bay geçireceğimiz için oyuncularımıza izin verdik ve Perşembe günü toplanarak hazırlıklarımıza başlayacağız’’ dedi.

KÜRKÇÜLER MAÇINDAKİ OYUNDAN MEMNUNUM

Deplasmanda Kürkçüler Amatörspor ile oynadıkları müsabakada oyuncularının ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Oyuncularım güçlü rakibimiz karşısında müsabakanın ilk dakikalarından itibaren etkili bir oyun ortaya koydular. Bu etkili oyun da galibiyeti getirdi. Hakkı Tosun’un attığı iki gol bizi sevindirirken sakatlanması ise bizleri üzdü. Hakkı Tosun’un yapılacak olan tedavisinin ardından Azatlıspor ile oynayacağımız müsabakada sahada olup olmayacağı netlik kazanacak’’ dedi.