Periler, İstanbul’da evinde gibi ağırlandı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kadın Hentbol takımı, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan tarafından yalnız bırakılmadı.