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Periler, İstanbul’da evinde gibi ağırlandı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor Kadın Hentbol takımı, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan tarafından yalnız bırakılmadı.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:30
Periler, İstanbul’da evinde gibi ağırlandı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat ASP hentbol takımı, İstanbul deplasmanında Maltepespor ile karşılaştı. DUYKON üyesi İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ev sahipliğinde İstanbul’da konaklayan takım, kendi evinde gibi ağırlanıp, sahaya çıktı. DUYKON Genel başkan Ahmet Yılmaz, "Yönetim kurulu üyelerimizden  Kaan Pınarcıoğlu Fehmi Güran, Kadın Kolları Genel Başkanımız Aysel Arslan Maltepe Meclis Üyesi hemşerimiz Yıldız Doğan maçta takımımızın yanında oldular. Konaklamayı İstanbul Yozgatlılar Federasyon öğrenci yurdumuzun misafirhanesinde yapan takım sporcularımıza çam sakızı çoban armağanı kabilinden hediyeler takdim edildi’’ dedi.

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