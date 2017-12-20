-PERFORMANS İYİ OLMALI

Kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli teknik adamı Yavuz, sezon başında takımın başına geç geldiğini, bu nedenle de transfer için çok fazla zaman bulamadığını hatırlattı. Elindeki kadro ile en iyisini yapmaya çalıştığının altını çizen Yavuz, oyuncularını kutladığını her şeye rağmen ligin son haftasına kadar iyi puanlar topladığını ifade etti. Ligin ilk yarısında elinde bulunan kadrodaki bütün oyunculardan faydalanmaya çalıştığına vurgu yapan Yavuz, ‘’Ancak bütün uğraşlarımıza karşılık üstüne koyamayan, performansını arttırmayan oyuncu ile ben çalışmam. Performansı kötüyse eğer zaman zarfı içerisinde çalışmıyorsa, performansını yukarılara çıkarmıyorsa kim olursa olsun çalışmam. Takım içerisinde o tip oyuncular varsa bu günden itibaren ayrılıklar olacaktır’’ dedi.

Transfer çalışmaları konusunda da yönetim ile birlikte titiz bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Yavuz, ‘’İstediğimiz bölgelere transfer yapmak için kolları sıvadık. Görüştüğümüz bazı oyuncular var. Transferde oyuncu almak için değil nokta atışı yapmak ve ligin ikinci yarısında bize büyük katkılar sağlayacak oyuncuları takıma kazandırmanın derdindeyiz. Bunun için de ince eleyip sık dokuyoruz. Devre arasına girdik, takımımızdan ayrılacak oyuncularda olacaktır. Bunları da düşünerek alternatifli bir transfer listesi hazırladık ve görüştüğümüz konuştuğumuz bazı oyuncular var’’ diye konuştu.