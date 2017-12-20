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-Performans gösteremedik

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile oynadığı müsabakada aldığı mağlubiyete üzülüyor.

-Performans gösteremedik

VOLEYBOL Erkekler İkinci Ligi Üçüncü Grup’ta zirve mücadelesi veren Sorgun Belediyespor, Sungurlu Belediyespor ile oynadığı müsabakada aldığı mağlubiyete üzülüyor.

20 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-Performans gösteremedik

Sorgun Belediyespor Antrenörü Soner Arslan, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Sungurlu Belediyespor deplasmanında oyuncularının beklenmedik bir performans sergilediğini söyledi. Ligin güçlü ekibi karşısında çok kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getiren Arslan, ‘’Bizim gibi zirve mücadelesi veren Sungurlu Belediyespor ile oynadığımız müsabakanın iki takım açısından da çok zor geçeceğini biliyorduk. Bu müsabakayı kazansak ligin ilk devresini zirvede kapatacaktık, ancak olmadı ve zirveyi rakibimize bıraktık’’ dedi.

Kendileri açısından çok tutuk geçen müsabakada bir türlü üstünlük kuramadıklarının altını çizen Arslan, ‘’Sungurlu Belediyespor ile oynadığımız müsabakada üzerimizdeki tutukluğu bir türlü atamadık. Ev sahibi ekip te hep saha hem de seyirci avantajını iyi kullanınca, bizim açımızdan da şansızlıklar yakamızı bırakmayınca mağlubiyet te kaçınılmaz oldu. Rakibimizi kutluyorum, lig uzun bir maraton ve bu mağlubiyetin telafisi var. Biz Sorgun Belediyespor olarak ligin son haftasına kadar zirve yarışımızı sürdüreceğiz’’ diye konuştu.

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