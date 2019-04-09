Perde kapandı

Yozgat Bozokspor, Rize temsilcisi Güneyspor ve Ankara temsilcisi Hentbol İhtisas takımlarıyla birlikte Süper Lige terfi etti. Ligde bu sezon düşme olmadı. Ancak, ligden çekilen Şırnak GHSİM ile Marmara Üniversitesi takımları önümüzdeki sezon istemeleri halinde 2'inci ligde mücadelelerine devam edecebilecekler. Yozgat Bozokspor, Şampiyonluk Kupasını Cumartesi günü İstüanbul deplasmanında Bahçelievler Belediyespor ile oynadığı karşılaşma sonrasında törenle aldı. Kırmızı siyahlılar rakibini 36-50 gibi net bir skorla yendikten sonra, daha önce garantilediği şampiyonluk kupasını alarak, turunu attı. Sevincini bir grup taraftarıyla paylaştı.