-Perde kapandı

A Grubunda Akdağmadenispor, Yozgat SHÇEKspor’u 7-2 yenerek, ilk puanını aldı. Bu grupta, Yozgat Çamlıkspor, Boğazlıyan Sağlıkspor’u 4-1, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor, Çayıralan Esnafspor’u 4-0 yendi. Sarıkaya Belediyespor, konuk ettiği lider Sorgun Belediyespor’a 8-0 yenildi.

B Grubunda sahaya Lider olarak çıkan Yozgat İl Özel İdarespor, Sorgun Gençlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Takipçilerinden Şefaatlispor, Paşaköy Gençlikspor’u 6-1 yenince ilk yarının son haftasında liderlik koltuğuna oturdu. Boğazlıyan Şekerspor, konuk ettiği Yemenoğlu Bozokspor’a 1-0 yenildi. Saraykentspor-Yerköyspor karşısında istediği puanı 8-3 yenilerek alamadı.