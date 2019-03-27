Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97379
ALTIN
225.699
DOLAR
5.4438
STERLİN
7.0465
EURO
6.1478

Perde kapandı ama

YOZGAT’ın temsilcilerinin bulunduğu Türkiye liglerinden bazılarında lig mücadelesi tamamlanmasına karşılık heyecan artarak devam ediyor.

Perde kapandı ama

YOZGAT’ın temsilcilerinin bulunduğu Türkiye liglerinden bazılarında lig mücadelesi tamamlanmasına karşılık heyecan artarak devam ediyor.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
5 Okunma
Perde kapandı ama

Sorgun Belediyespor'un yer aldığı Voleybol Erkekler Birinci Ligi, Sorgun Engelliler Basketbol takımının yer aldığı Bölgesel Lig, Yozgat ASP Gençlik bayan hentbol takımının yer aldığı Kadınlar 2'inci Liginde mücadele tamamlandı. Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi'ne, Sorgun Engelliler Basketbol takımı 3'üncü lige, Yozgat ASP Gençlik bayan takımı da birinci lige çıkabilmek için play-off oynayacak.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
MiNiKLERDEN ENGELLiLERE DESTEK
MiNiKLERDEN ENGELLiLERE DESTEK
Atletler madalyayla döndü
Atletler madalyayla döndü
Liglere seçim arası
Liglere seçim arası
Yozgatspor izinde
Yozgatspor izinde
BOZOK TURA HAZIRLANIYOR
BOZOK TURA HAZIRLANIYOR
Kızlar yarı finaldeler
Kızlar yarı finaldeler
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim