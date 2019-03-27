Perde kapandı ama

Sorgun Belediyespor'un yer aldığı Voleybol Erkekler Birinci Ligi, Sorgun Engelliler Basketbol takımının yer aldığı Bölgesel Lig, Yozgat ASP Gençlik bayan hentbol takımının yer aldığı Kadınlar 2'inci Liginde mücadele tamamlandı. Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi'ne, Sorgun Engelliler Basketbol takımı 3'üncü lige, Yozgat ASP Gençlik bayan takımı da birinci lige çıkabilmek için play-off oynayacak.
27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
5 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol