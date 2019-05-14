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Penaltılar objektiflerde

YOZGATSPOR’u TFF Üçüncü Ligi’ne taşıyan penaltı atışları, İleri Gazetesi Objektiflerine yansıdı.

Penaltılar objektiflerde

YOZGATSPOR’u TFF Üçüncü Ligi’ne taşıyan penaltı atışları, İleri Gazetesi Objektiflerine yansıdı.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Penaltılar objektiflerde

Yozgatspor’un Bolu’da Aksarayspor ile oynadığı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasında tur atlayan Yozgatspor’un penaltı atışları objektiflere yansıdı. Normal süresi 0-0 tamamlanan ve uzatma dakikalarına gidilen müsabakada uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışlarında Yozgatspor rakibini 6-5 mağlup ederek TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme başarısını gösterdi. Aksarayspor ile Yozgatspor’un kullandığı penaltı atışları, müsabakayı takip eden gazetemiz muhabiri İhsan Çelikkaya’nın objektiflerine böyle yansıdı.
 

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