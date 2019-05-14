Penaltılar objektiflerde

Yozgatspor’un Bolu’da Aksarayspor ile oynadığı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasında tur atlayan Yozgatspor’un penaltı atışları objektiflere yansıdı. Normal süresi 0-0 tamamlanan ve uzatma dakikalarına gidilen müsabakada uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmadı. Seri penaltı atışlarında Yozgatspor rakibini 6-5 mağlup ederek TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme başarısını gösterdi. Aksarayspor ile Yozgatspor’un kullandığı penaltı atışları, müsabakayı takip eden gazetemiz muhabiri İhsan Çelikkaya’nın objektiflerine böyle yansıdı.

