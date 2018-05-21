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Penaltılar ile elendi

YOZGAT Amatör Küme U15 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yemenoğlu Bozokspor, Kırşehir’de gerçekleştirilen müsabakaların finalinde rakibine penaltı atışları sonucunda yenilerek şampiyonaya veda etti.

Penaltılar ile elendi

YOZGAT Amatör Küme U15 Futbol Lig’ini şampiyon olarak tamamlayıp Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarına katılmaya hak kazanan Yemenoğlu Bozokspor, Kırşehir’de gerçekleştirilen müsabakaların finalinde rakibine penaltı atışları sonucunda yenilerek şampiyonaya veda etti.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 07:00
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Penaltılar ile elendi

Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen U15 Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe müsabakalarında Aksaray Kılıçaslanspor ve Niğde Azatlıspor takımları ile eşleşen Yemenoğlu Bozokspor, kendi grubunda çıktığı iki müsabakayı da kazanarak kendi grubunu lider bitirip diğer grubun lideri Akdeniz Belediyespor ile final oynamaya hak kazandı. Final müsabakasında rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Yemenoğlu Bozokspor, müsabakanın son 5 dakikasına rakibi karşısında 1-0 önde girdi. Son dakikalarda tüm hatlarıyla Yemenoğlu Bozokspor kalesine yüklenen Akdeniz Belediyespor bulduğu gol ile skoru 1-1 yaparak müsabakayı penaltı atışlarına taşımayı başardı. Penaltı atışları sonrasında rakibine yenilen Yozgat temsilcisi Türkiye şampiyonasına birinci kademe müsabakalarında veda etmek zorunda kaldı. 

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