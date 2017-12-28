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Pehlivanların gözü milli mayoda

YOZGATSPOR Güreş İhtisas Takımı, Rize’de düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen stil güreş şampiyonasında, milli mayo giyebilmek için mücadele verecek.

Pehlivanların gözü milli mayoda

YOZGATSPOR Güreş İhtisas Takımı, Rize’de düzenlenen Büyük Erkekler Grekoromen stil güreş şampiyonasında, milli mayo giyebilmek için mücadele verecek.

28 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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Pehlivanların gözü milli mayoda

Kırmızı siyahlı kulübün temsilcisi güreşçiler, Rize’de gerçekleştirilecek şampiyonada, Yozgat’ı başarı ile temsil etmek için mücadele verirken, başarılı sporcular arasında yer alıp, milli takım kampına katılmanın da hesabını yapıyor. Rizede gerçekleştirilecek şampiyonayı, Güreş Federasyonu yakın takibe aldı. Milli takım antrenörlerinin de izleyeceği turnuvada öne çıkan isimler milli takım kampına davet edilerek, Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile olimpiyatlara hazırlanacak.

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