PEHLiVANLAR YOZGAT’TA

Yozgat’ta 10-11 Mart 2018 tarihinde Büyükler Greko-Romen Süper Lig 1,2 ve 3’üncü hafta müsabakaları gerçekleşecek. Müsabakaya katılan takımların güreşçileri 9 Mart’ta Yozgat’a gelerek tartıya çıkacak ve müsabaka gününü bekleyecek. Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, müsabakalarda Yozgatspor 1959 Spor Kulübü pehlivanlarının da minderde ter dökeceğini söyledi. Karslıoğlu, Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak müsabakalara tüm Yozgatlı vatandaşları davet etti. Müsabakalarda Yozgatspor ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye, ASKİ Spor, Bursa Olimpik Sporlar, İstanbul Büyükşehir Belediye, Çankırı Yaren Spor, Kayseri Şeker Spor, Ankara Ego, Çaykur Spor, Kasımpaşa Spor, Manisa Akhisar Belediye, İstanbul Güreş İhtisas, Konya Büyükşehir Belediye, Konya Selçuklu Belediye takımları mücadele verecek.