Pehlivanlar hazır

Her sene düzenlenen yağlı güreşlere katılarak bir çok başarı elde eden Yozgatsporlu genç güreşçiler 7 Haziran tarihinde başlayacak olan yağlı güreşlerde de hedeflerini birincilik olarak belirledi. Yozgatspor Güreş Takımı Altyapı Antrenörü Yusuf Köse gözetiminde yağlı güreş müsabakalarına hazırlanan güreşçiler hedeflerini belirlediler. Antrenör Yusuf Köse, geçtiğimiz yıllarda da Sorgun’da düzenlenen yağlı güreş müsabakalarına katıldıklarını ve bir çok başarı elde ettiklerini söyledi. Köse, ‘’Bu sene de oyuncularımız bu müsabakalara iyi hazırlandılar ve yine başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyoruz’’ dedi.