PEHLiVANLAR GÜVENDE

Yozgat’ta güreş sporu ile uğraşan 30 sporcu, antrenörleri eşliğinde Belediye Başkanı Köse’yi makamında ziyaret etti. Başkan Köse, çocukları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak, sosyal yaşamlarında daha aktif birey olmalarını sağlamak için 30 sporcu genci, Yozgat Belediyesi Bozokspor bünyesine katarak, lisans işlemlerinin de tamamlandığını bildirdi. Sporculara belediye olarak her türlü desteği vereceklerini kaydeden Köse, “Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Vatana millete hayırlı birer sporcu olarak kendinizi yetiştirmişsiniz. Artık sizleri belediyemizin himayesine aldık. Her birinizin arasından yeni şampiyonlar çıkacağına yürekten inanıyorum. Bu konuda sizlere güvenimiz tam. Sizlere her türlü desteği vereceğiz. Gideceğiniz müsabakalarda her ihtiyacınızı karşılayacağız. Antrenman yapacağız uygun ortamları ayarlayacağız. Bilindiği gibi daha önce Yozgat Bozokspor’u bünyemize katarak futbol oynayan çocuklarımıza sahip çıkmıştık. Şimdi sizleri de yeni adıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor’un çatısı altında buluşturduk. Artık bu isimle güreş hayatınıza devam edeceksiniz” dedi. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak adına kentte daha çok genci sporla buluşturmak istediklerini de belirten Başkan Köse, şu an için güreş yapan 30 sporcuyu belediye bünyesine kattıklarını, bunun 30 sporcuyla sınırlı kalmayacağının altını çizdi. Köse, ‘’Yüzlerce çocuğumuz daha sizlere katılsın. Biz hepsine sahip çıkarız. Yozgat’ın evlatları artık rahat rahat spor hayatlarına devam edebilecek” şeklinde konuştu. Güreşçiler ise kendileriyle ilgilenen ve sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür ederek, belediye adına güreşecekleri için mutlu olduklarını bildirdiler.