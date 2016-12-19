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Pehlivanla izledi

19 Aralık 2016 Pazartesi 06:01
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Hentbol Erkekler Süper Lig’deki temsilcimiz Yozgat Bozokspor’un hafta sonu karşılaştığı Konya Selçuklu Belediyespor müsabakasını Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, milli güreşçimiz Rıza Kayaalp ve Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan ile birlikte izledi.

Pehlivanla izledi

Hentbol Erkekle Süper Lig’deki temsilcimiz Bozokspor’un 29-26 Selçuklu Belediyespor’u mağlup ettiği müsabakayı Yozgat Valisi  Kemal Yurtnaç ve Rıza Kayaalp birlikte izledi. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda gerçekleşen müsabaka öncesi şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Maç sonunda Kulüp Başkanı Cenker Doğan’ı tebrik eden Vali Kemal Yurtnaç salondan ayrıldı. Bozok Hentbolspor Kulübü Başkanı Cenker Doğan’da Bozokspor’u yalnız bırakmadıkları için Vali Kemal Yurtnaç ve Rıza Kayaalp’e teşekkür etti.

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