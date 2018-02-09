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Pazartesi toplanıyorlar

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, lige verilen bir haftalık ara nedeniyle oyuncularına izin vermişti. İzin süresi Pazartesi dolan kırmızı siyahlı oyuncular kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacak.

Pazartesi toplanıyorlar

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, lige verilen bir haftalık ara nedeniyle oyuncularına izin vermişti. İzin süresi Pazartesi dolan kırmızı siyahlı oyuncular kendi tesislerinde toplanarak lig hazırlıklarına başlayacak.

09 Şubat 2018 Cuma 07:00
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Pazartesi toplanıyorlar

Bu haftayı maç yapmadan geçiren Yozgat Bozoksporlu oyunculara Antrenör Hacı Hüseyin Çelik tarafından bir haftalık izin verilmişti Pazartesi günü izin süresi dolan oyuncular Yozgat’ta toplanarak Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başlayacaklar.

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, bu hafta lige verilen sara nedeniyle oyuncularına izin verdiklerini hatırlattı. Yabancı oyuncuların kendi memleketlerinde milli takımlar düzeyinde düzenlenecek olan bir All-Star turnuvasına katılmak için ülkelerine gitmelerinden dolayı oyuncularına verdikleri izni bir haftaya çıkardıklarını hatırlatan Doğan, ‘’Pazartesi günü toplanacak olan takımım lig hazırlıklarına başlayacak. Bu hafta deplasmanda Marmara Üniversitesi karşısında hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet aldık. İyi oynadığımız müsabakayı bir sayı farkla kaybetti. Bu kaybımızı önümüzdeki hafta Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabaka ile telafi edeceğiz’’ dedi.

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