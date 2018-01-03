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Pazarda durgunluk  

YOZGAT’ta Karatepe Mahallesine her hafta Salı günleri açılan Pazar yerinde esnaf soğuk havalardan çok marketlerin sebze meyve satışlarından şikayetçi.

Pazarda durgunluk  

YOZGAT’ta Karatepe Mahallesine her hafta Salı günleri açılan Pazar yerinde esnaf soğuk havalardan çok marketlerin sebze meyve satışlarından şikayetçi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Pazarda durgunluk  

Pazarcı esnafı, marketleri özellikle pazaryerinin açıldığı günlerde sebze ve meyvelerde indirime giderek işlerini engellediğini söylediler. Pazarın sürekli boş olduğunu getirdikleri malları iki haftada zor sattıklarını dile getiren Pazarcı Esnafı, soğuk hava pazarda iş yapmalarını etkilediğini ancak soğuktan çok marketlerin pazarı vurduğunu ifade ettiler. 

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