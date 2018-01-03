Pazarda durgunluk  

Pazarcı esnafı, marketleri özellikle pazaryerinin açıldığı günlerde sebze ve meyvelerde indirime giderek işlerini engellediğini söylediler. Pazarın sürekli boş olduğunu getirdikleri malları iki haftada zor sattıklarını dile getiren Pazarcı Esnafı, soğuk hava pazarda iş yapmalarını etkilediğini ancak soğuktan çok marketlerin pazarı vurduğunu ifade ettiler.