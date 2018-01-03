Pazarda durgunluk  

Pazarcı esnafı, marketleri özellikle pazaryerinin açıldığı günlerde sebze ve meyvelerde indirime giderek işlerini engellediğini söylediler. Pazarın sürekli boş olduğunu getirdikleri malları iki haftada zor sattıklarını dile getiren Pazarcı Esnafı, soğuk hava pazarda iş yapmalarını etkilediğini ancak soğuktan çok marketlerin pazarı vurduğunu ifade ettiler.
03 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
17 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol