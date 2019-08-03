PAZARCILARA TEŞEKKUR

Yozgat Pazarcılar Derneği tarafından bu yıl Yozgatspor’un 1 yıllık sebze ve meyve ihtiyacının karşılanmasının ardından Kulüp Başkanı Kazım Arslan pazarcı esnafıyla yaptığı görüşmelerde kendilerine verdikleri büyük destekten dolayı teşekkür etti. Yozgatlı pazarcı esnafının Yozgatspor’un en zor gününde destek verdiğini söyleyen Kazım Arslan, ‘’Yozgat Pazarcılar Derneği’ne çok teşekkür ediyorum. Kulübümüzün 1 yıllık sebze ve meyve ihtiyacını karşılıyorlar. Maddi açıdan büyük desteğe ihtiyacımızın olduğu bu zor günlerimizde bizlerin yanında oldular. Bizlere destek verdiler. Pazarcılar Derneği Başkanı Salih Çavuşoğlu önderliğinde Yozgatspor’a karınca kararınca, gönüllerinden koptuğu kadar destek veren Pazarcılarımızın her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz’’ dedi.