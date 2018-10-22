Payas’a set vermedik

Karşılaşmaya iyi başlayan Sorgun Belediyespor, ilk teknik molaya 12-5 önde girdi. Teknik mola sonrasında da rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Sorgun Belediyespor ilk seti 25-15 kazandı. Maçın ikinci setinde teknik molaya 12-9 önde giren ev sahibi bu seti de 25-20 kazanmasını bildi. Maçın son setinde üst üste sayılarla teknik molaya 12-5 önde giren Sorgun Belediyespor son seti 25-16 ve maçı da 3-0 kazandı. Aldığı 3 puanla puanını 10’a çıkaran Yozgat temsilcisi lig sıralamasında ki ikinciliğini korumuş oldu.