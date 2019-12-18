Paşaköy ilk puanını aldı

A Grubunda 9 hafta boyunca sıfır puanı bulunan Paşaköy Gençlikspor, 10’uncu haftada konuk ettiği Çekerek Belediyespor’u mağlup ederek ilk galibiyetini ve puanını almış oldu. Play-Off mücadelesi veren Çekerek Belediyespor karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Paşaköy Gençlikspor kalesinde gördüğü 2 gole karşılık rakip filelere 3 gol göndererek sahadan üç puan ile ayrılıda Ligdeki ilk puanını alırken, ligde kalma yolunda da umutlandı. 6’ıncı sırada bulunan Çiğdemlispor ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Şefaatli temsilcisi, bu hafta Çiğdemlispor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibi karşısında galip gelmek istiyen Paşaköy Gençlikspor, bu hafta karşılaşacağı Çiğdemlispor karşısında üç puan alması durumunda rakibinin 1 puan önüne geçerek haftalar sonra düşme noktasından uzaklaşmış olacak.