Parlak’a milli ziyaret

1-7 Temmuz tarihleri arasında Şırnak’ta gerçekleştirilen Türkiye şampiyonası milli takım seçmelerinde bütün rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu olup milli takıma seçilen Yozgat Belediyesi Bozokspor Kick-Boks oyuncusu Betül Zararsız, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı makamında ziyaret etti. Zararsız’a çeşitli hediyeler veren Parlak, ‘’Yozgat’ın gururu olan Betül Zararsız kardeşimize ben milli takımda da başarı diliyorum. Türkiye çapında bir çok başarıya imza atan ve Yozgat’ı her zaman en iyi şekilde temsil eden Betül Zararsız’ın milli takıma seçilmesi bizleri gururlandırdı’’ dedi.

