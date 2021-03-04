Parlak meclisi bilgilendirdi

Gündemde yer alan maddelerin görüşülerek karara bağlandığı İl Genel Meclisi toplantısında, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, Gençlik Spor ve Turizm Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar meclis üyelerine okundu. Raporlar oy birliği ile kabul edilirken, toplantı sonrasında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, müdürlük faaliyetleri, yatırımı tamamlanan, yatırım aşamasında olan ve yapımı planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Spor tesisleri, Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlardan, sporcu sayılarından da bahseden Parlak, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.