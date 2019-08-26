Parkur yapıldı

Eymir yolu üzerinde bulunan dağlık alanda yapılan parkur için Kaymakamlık ve Belediye ekipleri de destek verdi. Dağların arasında, yarışmalara uygun bir güzergah belirlenip yapılan motosiklet yarış parkuru için Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan, gece gündüz demeden çalışmaları yakından takip etti. Alan, kulüp olarak Sorgun’da düzenledikleri festivallerin Türkiye’de ses getirdiğini belirterek “Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin katkılarıyla düzenlediğimiz festivale Türkiye’nin tanınmış motokrosçuları katıldı’’ dedi.