Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
97149
ALTIN
283.612
DOLAR
5.7454
STERLİN
7.0882
EURO
6.3899

Parkur yapıldı

SORGUN İlçesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Metosikletve Motokros yarışları için günler öncesinde özel parkur hazırlandı.

Parkur yapıldı

SORGUN İlçesinde bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen Metosikletve Motokros yarışları için günler öncesinde özel parkur hazırlandı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:00
Parkur yapıldı

Eymir yolu üzerinde bulunan dağlık alanda yapılan parkur için Kaymakamlık ve Belediye ekipleri de destek verdi. Dağların arasında, yarışmalara uygun bir güzergah belirlenip yapılan motosiklet yarış parkuru için Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan, gece gündüz demeden çalışmaları yakından takip etti. Alan, kulüp olarak Sorgun’da düzenledikleri festivallerin Türkiye’de ses getirdiğini belirterek “Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci’nin katkılarıyla düzenlediğimiz festivale Türkiye’nin tanınmış motokrosçuları katıldı’’ dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MOTORCULAR BULUŞTU
MOTORCULAR BULUŞTU
Milli takıma iki sporcu
Milli takıma iki sporcu
Fikstür çekimi yarın
Fikstür çekimi yarın
Sorgun umut veriyor
Sorgun umut veriyor
Kadromuz yeterli
Kadromuz yeterli
Hakemlere ek vize kararı
Hakemlere ek vize kararı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim