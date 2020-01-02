Parkenin altından tarih çıktı

Geçtiğimiz haftalarda yapılan ihale sonrasında 25 Kasım tarihi itibariyle yüklenici firma tarafından yapımına başlanan Celal Atik Spor Salonunda ilk önce parkeler söküldü. 67 yıl önce döşenen parkeler söküldükten sonra Spor Salon’un ilk kurulduğu dönemde beton zemine çizilen sahanın çizgileri de ortaya çıktı. 67 yıl önce beton olarak kullanılan zeminin çizgilerinin halen durması görenleri de şaşırttı. 1952 yılında Yozgatlılara hizmet vermeye başlayan ve zaman zaman çeşitli tadilatlardan geçirilse de parkeler hep yerinde kalan Celal Atik Spor Salonunda 2006 yılında parkelere bakım yapılmıştı. 67 yılın yorgunluğunu üzerinde barındıran ve artık ömrünü tamamen yitiren Celal Atik Spor Salonu'nun parkelerinin değişimi için yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Parkeleri sökülen Spor Salonu'nda bakım onarım ve tadilat işleri tüm hızıyla devam ediyor. Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması planlanan çalışmaların ardından Celal Atik Spor Salon’u Yozgatlılara yeni parkesi ile hizmet vermeye başlayacak.