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PARA GELDİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor’a Spor Toto teşkilatı tarafından taahhüt edilen 250 bin liralık paranın kulübe gönderildiği ve paranın oyunculara dağıtıldığı öğrenildi.

PARA GELDİ

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta lider Yozgatspor’a Spor Toto teşkilatı tarafından taahhüt edilen 250 bin liralık paranın kulübe gönderildiği ve paranın oyunculara dağıtıldığı öğrenildi.

05 Nisan 2019 Cuma 00:00
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PARA GELDİ

31 Mart tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi sonrasında Yozgat Belediye Başkanı seçilen Celal Köse, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  ‘’Söz verdiğimiz gibi şehir bizim takım bizim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın Seçim İrtibat Bürosu açılışında yapmış olduğu konuşmada Yozgatspor’umuza 250 bin lira nakit para desteği sağlanacağı konusunda vermiş olduğu sözümüzü tuttuk.  Bu para Yozgatspor’umuzun hesabına geçeceğini tüm hemşehrilerimize ve kamuoyuna saygı ile belirtmek isterim’’ dedi

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