Para değil destek istiyoruz

Geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamında ziyaret ederek manevi destek turlarının startını veren Yozgatspor, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti teşkilatları ile STK’ları ziyaret ederek manevi destek isteyecek. Yozgatspor teknik direktörü Feridun Dündar, bu sezon Yozgatspor olarak artık beyaz bir sayfa açtıklarını, kırgınlıkların, küskünlükleri bir geriye bırakarak Yozgatspor paydaşı altında dünyadaki 2 milyondan fazla Yozgatlıyı bir araya toplamak istediklerini belirtti. Yozgatspor’un bir şahıs yada merkez ilçe kulübü olmadığını Yozgatspor tüm Yozgatlıların kulübü olduğunu dile getiren Dündar, ‘’Yozgatspor insanları ayıran değil birleştiren bir kulüptür. Bu noktada da gerekli çalışmaları başlattık. Biz Yozgatspor olarak kimseden maddi anlamda destek istemiyoruz biz herkesin tüm Yozgatlıların manevi desteğine talibiz. Bize destek olsunlar, yanımızda olsunlar, tribünlere gelip taraftarlarımız da bizleri desteklesin biz Allah’ın izniyle bu sene gerekeni yaparız’’ dedi.