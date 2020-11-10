Pandemi sonrası Yozgat’ta ilk defa yapıldı

Kick-Boks Yozgat İl Temsilciliği tarafından Kick-Boks aday hakemlik kursu açıldı. Rıza Kayaalp Spor Salon’unda iki gün süren Kick-Boks aday hakemlik kursuna 41 kişi katılırken, kurs sonrasında yapılan sınav ile 41 kursiyer Kick-Boks hakemliğine ilk adımı attı. Kick-Boks Yozgat İl Temsilcisi Yunus Avcı’nın girişimleri sonucunda Dünya Kick-Boks Federasyonu Wako tarafından pandemi sonrasında Yozgat’ta ilk defa açılan aday hakemlik kursuna çevre illerden de aday hakem olmak isteyen kursiyerler geldi. İki gün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen kursa Türkiye Kick-Boks Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve Uluslararası hakem Salih Demirdelen eğitmen olarak katıldı. Kick-Boks hakemliği hakkında katılımcılara bilgi veren Demirdelen, kurs sonrasında katılımcıları sınava tabi tuttu. Sınava katılan bütün katılımcılar başarılı olarak aday hakem olurken, hakemlik kursuna yoğun katılım olmasından dolayı Merkez Hakem Kurulu Üyesi Salih Demirdelen memnuniyetini dile getirdi. Kick-Boks Yozgat İl Temsilicis Yunus Avcı, Yozgat’ta ilk defa Kick-Boks aday hakemlik kursunun gerçekleştiğini söyledi. Çevre illerden de gelenler ile birlikte yoğun bir katılımın gerçekleştiğini dile getiren Avcı, ‘’Türkiye Kick-Boks federasyonuna Yozgat’ta bir aday hakemlik kursu açılması için müracaatta bulunmuştuk. Sağ olsun Federasyon Başkanımız Salim Kayıncı bizim bu talebimizi olumlu karşıladı ve Yozgat’ta Kick-Boks hakemlik kursunun açılmasını sağladı. Merkez Hakem Kurulu üyesi Salih Demirdelen’de Yozgat’a gelerek kursa katılanlara eğitim verdi. Ben kursa katılan tüm aday hakem arkadaşlara ve Federasyon Başkanımız Salim Kayıncı ile kursiyerlere eğitim veren Merkez Hakem Kurulu Üyemiz Salih Demirdelen’e teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımda bulunan ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kick-Boks antrenör arkadaşım Mustafa Zararsız ve Samet İşbilen’in de emeği gerçekten çok büyük onlara da ayrıyeten teşekkür ediyorum’’ dedi. Hafta sonu gerçekleştirilen kurs sonrasında Merkez Hakem Kurulu Üyesi Salih Demirdelen, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’ı makamında ziyaret etti.